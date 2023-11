AGI - I 13 ostaggi israeliani sono stati consegnati alla Croce Rossa e sono in viaggio verso il valico di frontiera con l'Egitto. Lo riferisce in israele l'emittente Channel 12. Secondo al-Jazeera, nel frattempo gli elicotteri militari che trasporteranno i prigionieri israeliani, donne e bambini, si stanno dirigendo verso il valico di Kerem Shalom.

Gli aggiornamenti in diretta

17:20: La Croce Rossa confermato con un post su X che 24 ostaggi che erano nelle mani di Hamas sono stati liberati. "Siamo sollevati di confermare il rilascio sicuro di 24 ostaggi. Abbiamo facilitato questo rilascio trasportandoli da Gaza al confine di Rafah, evidenziando l'impatto reale del nostro ruolo di intermediario neutrale tra le parti".

We are relieved to confirm the safe release of 24 hostages.

We have facilitated this release by transporting them from Gaza to the Rafah border, marking the real-life impact of our role as a neutral intermediary between the parties. — ICRC in Israel & OT (@ICRC_ilot) November 24, 2023

17:10: La Croce Rossa Internazionale ha confermato che le sue squadre hanno iniziato a condurre "un'operazione di più giorni" per il rilascio e il trasferimento degli ostaggi tenuti a Gaza e dei detenuti palestinesi in Israele. "Il dolore profondo che provano i familiari separati dai loro cari è indescrivibile. Siamo sollevati che alcuni si riuniranno dopo una lunga agonia", ha affermato Fabrizio Carboni, direttore regionale per il Vicino e Medio Oriente del Comitato internazionale della Croce Rossa.

16:45: I prigionieri israeliani che erano ostaggio a Gaza e sono stati rilasciati da Hamas stanno attualmente incontrando i rappresentanti del servizio di sicurezza israeliano Shin Bet al valico di Rafah. Lo riferisce l'emittente al-Jazeera.

16:36: Alla Casa Bianca stanno monitorando in tempo reale le fasi di trasferimento degli ostaggi dalla Striscia di Gaza a Israele. Lo hanno riferito fonti dell'amministrazione Biden alla Cnn, spiegando che è molto importante per gli Stati Uniti che la prima fase del trasferimento degli ostaggi vada bene, poichè la Casa Bianca ritiene che questo spianerà la strada al successo anche nei prossimi giorni.

16:20: Spari da parte dei militari israeliani davanti alla prigione di Ofer, vicino Ramallah. Dal penitenziario dovrebbe uscire, tra un'ora circa, il primo nucleo di prigionieri palestinesi, 39 in tutto tra donne e giovani, primo nucleo di scambio con gli ostaggi israeliani appena rilasciati da Hamas a Gaza. Gli israeliano hanno anche lanciato lacromogeni contro giornalisti e famiglie dei detenuti palestinesi che devano essere rilasciati tra poco.

16:14: I 12 ostaggi thailandesi appena liberati da Hamas hanno attraversato il confine israeliano e sono in via di trasferimento all'ospedale Assaf Harofeh per controlli medici. Lo scrive Haaretz.

15:49: Un momento di "speranza" per la societa' israeliana in mezzo ad "estrema ansia". Cosi' il portavoce del governo israeliano, Eylon Levy, ha descritto la liberazione del primo gruppo di ostaggi nelle mani di Hamas.

Levy ha sottolineato che si tratta anche di un momento di "estrema ansia", perche' "non si sa nulla" sulle condizioni degli ostaggi. "Non sappiamo nulla della loro condizione fisica, non sappiamo nulla della loro condizione emotiva, della loro condizione psicologica. E non sanno nulla di quello che è successo alle loro famiglie", ha aggiunto.

15:48: I 13 rapiti israeliani rilasciati dalla prigionia di Hamas sono già in Egitto, portati dalla Croce Rossa. Lo rende noto il governo israeliano.