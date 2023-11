Il frontman dei Guns 'N Roses accusato di violenza sessuale

AGI - Dopo gli attori Jamie Foxx e Cuba Gooding jr, anche Axl Rose, 61 anni, frontman dei Guns N' Roses, si ritrova accusato di violenza sessuale, alla vigilia della scadenza della legge che nello Stato di New York (l'Adult Survivors Act), consente alle vittime di intentare cause anche dopo la prescrizione del presunto reato. Un'attrice e modella sostiene che il cantante nel 1989 l'ha "aggredita sessualmente" e che lei "non ha acconsentito e si è sentita sopraffatta".

Rose, il cui vero nome è William Bruce, non ha ancora rilasciato dichiarazioni. Nella denuncia si riferisce che il cantante avrebbe costretto la donna a subire sesso anale. Gli avvocati dell'attrice affermano che lei "credeva che Rose l'avrebbe attaccata fisicamente, o peggio, se avesse detto di no o avesse tentato di respingerlo".

"Rose ha usato la sua fama, status e potere come celebrità e artista nell'industria musicale", sostiene la denuncia, "per ottenere l'accesso per manipolare, controllare e aggredire violentemente" la donna.