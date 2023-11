In 60 anni il Perù ha perso il 56% dei suoi ghiacciai

AGI - Il Perù, in cui si trova il 68% dei ghiacciai tropicali del mondo, ne ha persi il 56,22% negli ultimi 60 anni a causa dei cambiamenti climatici. Lo ha riferito il ministero dell'Ambiente, in occasione della presentazione del secondo censimento nazionale dei ghiacciai e delle lagune di origine glaciale (Inglog 2023). La loro riduzione, secondo il ministero, impatta in modo grave sulle riserve d'acqua che alimentano e sostengono i diversi territori altoandini e anche sulla biodiversità.

L'Istituto nazionale di ricerca sui ghiacciai e gli ecosistemi montani ne ha censiti in tutto 2.084, su una superficie di 1.050,32 chilometri quadrati, oltre a 8.466 lagune di origine glaciale, per un totale di 1.081,31 chilometri quadrati. Il ministero dell'Ambiente peruviano ha rilevato che i ghiacciai tropicali, più di altre tipologie, "mostrano in modo drammatico ed evidente l'impatto provocato dai cambiameti climatici".