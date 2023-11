Svastica e stella di David sulla porta della Sinagoga di New York

AGI - Una svastica, una stella di David e una falce e martello sono state disegnate sulla porta di una sinagoga nell'Upper West Side di Manhattan. Lo riportano i media israeliani.

I graffiti sono stati disegnati su una delle porte della comunità ebraica Romemu, che in una nota ha fatto sapere che "questi simboli di odio non ci distoglieranno dalla nostra missione di amore, accettazione e comprensione".

"Il Dipartimento di Polizia di NY ritiene di poter sapere chi è l'autore del reato e non crede che ci sia alcuna minaccia specifica da parte di questo individuo", scrive ancora la comunità.

"Indipendentemente da ciò, stiamo prendendo la questione sicurezza estremamente sul serio come sempre e siamo in stretta consultazione con la polizia di New York e il nostro team di sicurezza sulle migliori pratiche in questo momento difficile, e in ogni momento, per mantenere la nostra comunità e il nostro edificio al sicuro", ha aggiunto la nota della comunità.

Secondo l'Anti-Defamation League, il numero di episodi di antisemitismo negli Stati Uniti è più che quadruplicato dall'inizio della guerra tra Israele e Hamas a Gaza. Tra il 7 ottobre e il 7 novembre, sono stati documentati dal Centro per l'estremismo dell'Anti defamation league 832 episodi di aggressione, vandalismo e molestie. Una media di quasi 28 al giorno. Nel periodo corrispondente dello scorso anno gli atti di questo tipo erano stati 200.