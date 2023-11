L'appello del Papa: "Questa non è guerra, è terrorismo"

AGI - "Non dimentichiamo di perseverare nella preghiera per quanti soffrono a causa delle guerre in tante parti del mondo, specialmente per le care popolazioni dell'Ucraina - la martoriata Ucraina - e di Israele e della Palestina". Così Papa Francesco al termine dell'Udienza Generale.

"Questa mattina - ha poi proseguito il Pontefice - ho ricevuto due delegazioni, una di israeliani che hanno parenti come ostaggi in Gaza e un'altra di palestinesi che hanno parenti prigionieri in Israele. Loro soffrono tanto e ho sentito come soffrono ambedue. Le guerre fanno questo ma qui siamo andati oltre alle guerre. Questa non è guerra, questo è terrorismo".

"Per favore - è il suo appello - andiamo avanti per la pace. Pregate per la pace. Pregate tanto per la pace. Il Signore metta mano lì. Il Signore ci aiuti a risolvere i problemi e non andare avanti con le passioni che alla fine uccidono tutti. Preghiamo per il popolo palestinese. Preghiamo per il popolo istraeliano perché venga la pace".