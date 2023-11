AGI - Il Forum delle famiglie degli ostaggi e dei dispersi ha contattato i parenti stretti degli ostaggi detenuti nella Striscia di Gaza, informandoli di un "significativo progresso" nei negoziati con Hamas per un accordo di rilascio. Lo riporta il quotidiano israeliano Haaretz. Il gruppo ha chiarito che, sebbene il processo sia in corso, potrebbe continuare ancora per diversi giorni.

Questa dichiarazione - scrive il giornale - fa seguito a un rapporto del canale egiziano Al-Rad, che ha citato una fonte di Hamas secondo cui da stamattina potrebbe iniziare un cessate il fuoco in cambio del rilascio dei prigionieri. Notizia questa non confermata da Tel Aviv. Inoltre, due fonti palestinesi e una fonte egiziana hanno affermato che al momento non esiste alcun accordo sul cessate il fuoco o sullo scambio di prigionieri.