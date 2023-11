Le università d'elite americane sotto inchiesta per antisemitismo e islamofobia

AGI - Le università d'elite americane sono finite sott'inchiesta dal governo federale per islamofobia e antisemitismo. Il dipartimento della Scuola ha avviato una serie di indagini che coinvolgono Columbia, Cornell e Pennsylvania University, tra le università più prestigiose d'America, oltre a Wellesley College, Lafayette e Cooper Union, a cui si è aggiunto un distretto scolastico in Kansas. Il governo ha annunciato il provvedimento, ricordando gli "sforzi intrapresi dall'amministrazione Biden contro la discriminazione".

"Le scuole - ha spiegato il dipartimento - che verranno ritenute colpevoli di aver violato la legge sui diritti civili potranno subire una serie di sanzioni, tra cui la perdita completa dei finanziamenti federali". Le scuole, ha spiegato il segretario del dipartimento Miguel Cardona, "hanno il dovere legale di agire quando gli studenti sono bersaglio, o ritengono di esserlo, in quanto ebrei, musulmani, arabi o sikh o di qualsiasi altra etnicità o origine".

Cinque delle sette indagini riguardano casi di antisemitismo, mentre due sono legate a episodi di odio verso i musulmani. Il dipartimento non ha voluto indicare i casi nel dettaglio e le scuole coinvolte non hanno rilasciato commenti. Solo i rappresentanti di Lafayette hanno voluto chiarire che il college "ha sempre avuto una posizione ferma contro l'antisemitismo, l'islamofobia e i messaggi di odio di qualsiasi genere". "Il college - aggiungono - sta collaborando e continuerà a collaborare pienamente con il dipartimento".

NEWS: The U.S. Department of Education has announced it is investigating complaints of antisemitism and/or Islamophobia at seven schools, including @Columbia, @Cornell, @Penn, and @cooperunion. pic.twitter.com/Lbk8HbRmLI — Steve McGuire (@sfmcguire79) November 17, 2023

Il reato federale di cui sono accusate le scuole è quello di aver violato il Civil Rights Act del 1964, considerato un fondamento degli Stati Uniti nella lotta al razzismo. La legge federale obbliga le scuole a proteggere gli studenti dalla discriminazione e a "contrastare i casi di molestie e abusi che possono creare un ambiente ostile".

Le indagini sono partite tra mercoledì e giovedì. Le tensioni sono scoppiate dopo il massacro di israeliani compiuto da Hamas il 7 ottobre, e il conseguente bombardamento di Gaza da parte delle forze di difesa israeliane. Alla Columbia si sono registrati scontri tra opposti schieramenti.

Alla Cornell uno studente è stato arrestato il mese scorso dopo aver lanciato minacce agli studenti ebrei. Alcuni ebrei hanno accusato la Cooper Union di New York di non averli protetti durante la manifestazione pro-Palestina degli studenti, che ha finito per far scappare i ragazzi ebrei, e cercare riparo in biblioteca.

Palestinesi e musulmani hanno denunciato una serie di casi di discriminazione e di minacce di cui sono stati vittime. Oltre all'iniziativa del governo, ci sono anche cause avviate dai cittadini. Tre studenti ebrei della New York University hanno citato in giudizio la loro scuola, questa settimana, accusando i vertici di non aver fermato l'onda antisemita, propagata dopo il 7 ottobre.