Perché è così importante l'ospedale di al-Shifa

AGI - A cinque settimane dall’inizio della guerra, al-Shifa è diventato un simbolo potente: per gli israeliani, il raid nel più grande ospedale di Gaza lo è dell’uso cinico delle strutture civili da parte di Hamas. Per i palestinesi, è un esempio delle tattiche brutali di Israele e del prendere di mira siti non militari.

Secondo Israele Hamas ha collocato strutture militari sotto l’ospedale di al-Shifa e altri complessi sanitari, ma Hamas nega fermamente e ha chiesto a Israele di fornire le prove. Guardando indietro, oltre questa guerra, si comprende meglio il simbolismo di al-Shifa. Il complesso ospedaliero si è adattato insieme a Gaza nel corso degli anni, ogni volta cambiato dalle pressioni politiche che gravano su questo piccolo ma affollato pezzo di terra.

Situata nella città di Gaza, al-Shifa fu aperta come struttura medica nel 1946 durante il dominio britannico; prima di allora il sito era una base militare. Dopo che l’Egitto prese il controllo di Gaza dopo la guerra arabo-israeliana del 1948, Gaza divenne il principale centro medico della fascia costiera. E quando Israele riprese Gaza dopo la guerra del 1967, cadde sotto il loro controllo.

© Khader al-Zanoun/ AFP Degenti all'interno dell'ospedale al-Shifa

Fu negli anni '80 che l'ospedale iniziò la sua espansione fino alle dimensioni moderne. Secondo il quotidiano israeliano Yedioth Ahronoth, un team di architetti israeliani si occupò della ristrutturazione dell'edificio di epoca coloniale, ormai obsoleto, sotto gli auspici del governo israeliano e con il finanziamento degli Stati Uniti.

Nell'ambito di quello che è stato soprannominato il "Piano generale per l'anno 2000", c'erano speranze di costruire una struttura con 900 posti letto e un campus. Nel 1994, dopo che ai palestinesi era stata concessa una certa autonomia, sull'ospedale fu issata la bandiera palestinese.

Nel 2005 Israele si ritirò da Gaza, Hamas prese il controllo dopo una breve guerra con Fatah e al-Shifa finì sotto il controllo del Ministero della Sanità di Gaza gestito da Hamas.

Nella guerra del 2008-2009, denominata da Israele Operazione Piombo Fuso, i funzionari israeliani accusarono Hamas di utilizzare tunnel sotterranei nel complesso ospedaliero per scopi militari. Durante un altro periodo di combattimenti nel 2014, un giornalista del Post scrisse che l’ospedale era diventato un “quartier generale de facto per i leader di Hamas, che possono essere visti nei corridoi e negli uffici”.

Ma finora l'ospedale non è mai stato così centrale nel dibattito sulla guerra. Il mese scorso, le Forze di Difesa Israeliane (IDF) hanno rilasciato una serie di dichiarazioni indicando l'ospedale come una base di Hamas. In un briefing, i funzionari hanno presentato una mappa del sito che suggeriva che Hamas avesse complessi sotterranei sotto o accanto agli ambulatori. Sebbene l’IDF abbia diffuso “illustrazioni” di come potrebbero apparire queste aree sotterranee, non sono state offerte prove definitive.

Gli Stati Uniti hanno pubblicamente sostenuto queste accuse, con il Wall Street Journal che ha riferito che la valutazione era basata in parte “su comunicazioni intercettate di combattenti all’interno del complesso”.

La verità porta con sé importanti considerazioni legali. Gli ospedali godono di protezioni speciali ai sensi del diritto internazionale umanitario. Queste restrizioni possono essere parzialmente revocate se la base viene utilizzata per scopi militari, ma ci sono ancora numerosi fattori che Israele deve considerare, incluso il fatto che il rischio potenziale per i civili ricoverati nell’ospedale sia proporzionato all'obiettivo militare che si potrebbe raggiungere dall’azione.

Nonostante le opinioni contrastanti sulla sua rilevanza per la guerra Israele-Gaza, al-Shifa è anche un sorprendente esempio di cooperazione israelo-palestinese. Per anni, i medici israeliani che lavorano con gruppi come Medici per i Diritti Umani hanno aiutato a formare i loro colleghi palestinesi in ospedali come al-Shifa.