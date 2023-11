Da domani a Malaga non si potrà più girare nudi

AGI - A partire da domani a Malaga non si potrà più andare in giro nudi. E nemmeno in biancheria intima o sfoggiando accessori che rappresentano genitali, né con bambole gonfiabili o sex toys, a meno di non voler rischiare una multa da 750 euro.

Il comune ha promosso l'ordinanza a causa della "proliferazione" negli ultimi anni di alcuni comportamenti legati per lo più a feste private, come addii al celibato e nubilato, in cui promessi sposi facevano sfoggio di biancheria intima negli spazi pubblici.

L'ordinanza prevede che gli agenti delle autorità informeranno preventivamente le persone coinvolte dei suddetti divieti e, "solo qualora persista l'atteggiamento inaccettabile, verrà sporta la relativa denuncia".