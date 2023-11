James Bond sulla Sterlina da collezione

AGI - succede ai capi di Stato, a esponenti politici di grande rilievo, ma anche a personaggi di spiccato valore culturale o sociale. Il volto impresso su una moneta e un pezzo di immortalità conquistato grazie a chi quelle monete le custodirà in collezioni da tramandare. Ma che una Sterlina avesse l'effige di un personaggio di pura fantasia non è cosa che capita di frequente. Il personaggio è Bond, James Bond.

E il volto scelto tra i tanti attori che lo hanno interpretato con grandi fortune è quello dell'irresistibile Sean Connery. Nessuno più dello scozzese dal fascino unico, tanto in smoking, quanto in abbigliamento tecnico, rappresenta nell'immaginario di tutti il personaggio nato dalla penna di Ian Fleming. Bond-Connery è apparto su una serie di pezzi che la Royal Mint, la società ufficiale che conia le monete britanniche, per collezionisti e investitori in occasione del 60° anniversario dell'eroe cinematografico.

Monete celebrative, in edizione limitate e in metalli preziosi, oro e argento. Sono sette in tutto i pezzi lanciati dalla Royal Mint. Ognuna delle monete raffigurerà una scena particolare di un film della saga. Il primo pezzo, degli anni '60, mostra James Bond, interpretato dall'attore scozzese Sean Connery, seduto a Little Nellie, l'autogiro presente nel film del 1967 "Si vive solo due volte".

Il logo "007", accanto alla canna di una pistola, compare nella parte inferiore della moneta. Il resto della serie di monete sarà rivelato entro la fine dell'anno e all'inizio del prossimo. Ogni pezzo della serie costerà da 18 dollari, per la versione in cupronichel (una lega a base di rame-nichel), a 6560 dollari, la più costosa, realizzata con più di 62 grammi d'oro.