Unicef, 4.600 bambini sarebbero stati uccisi e quasi 9.000 sarebbero stati feriti

AGI - "Oggi ho visitato la Striscia di Gaza per incontrare i bambini, le loro famiglie e il personale dell'UNICEF. Quello che ho visto e sentito è stato devastante. Hanno subito ripetuti bombardamenti, perdite e sfollamenti. All'interno della Striscia, per il milione di bambini di Gaza non c'è un posto sicuro dove rifugiarsi". Questo il racconto del Direttore esecutivo dell'UNICEF, Catherine Russell, sulla sua visita a Gaza.

"Le parti in conflitto stanno commettendo gravi violazioni contro i bambini, tra cui uccisioni, mutilazioni, rapimenti, attacchi a scuole e ospedali e la negazione dell'accesso umanitario, tutte cose che l'UNICEF condanna.

"A Gaza, più di 4.600 bambini sarebbero stati uccisi e quasi 9.000 sarebbero stati feriti. - afferma - Molti bambini sono dispersi e si ritiene che siano sepolti sotto le macerie di edifici e case crollate, il tragico risultato dell'uso di armi esplosive in aree popolate. Nel frattempo, neonati che necessitano di cure specialistiche sono morti in uno degli ospedali di Gaza, mentre l'energia elettrica e le forniture mediche si esauriscono e la violenza continua con effetto indiscriminato".

"All'ospedale Al Naser di Khan Yunis ho incontrato pazienti e famiglie sfollate in cerca di rifugio e sicurezza. Una ragazza di 16 anni mi ha raccontato dal suo letto d'ospedale che il suo quartiere era stato bombardato. È sopravvissuta, ma i medici dicono che non sarà mai più in grado di camminare. - continua il suo racconto pubblicato sul sito dell'organizzazione - Nel reparto neonatale dell'ospedale, i piccoli neonati si aggrappavano alla vita nelle incubatrici, mentre i medici si preoccupavano di come far funzionare le macchine senza carburante".

"Durante la mia permanenza a Gaza, ho incontrato anche il personale dell'UNICEF che continua a portare a termine le consegne per i bambini in mezzo al pericolo e alla devastazione. Hanno condiviso con me le loro storie strazianti sull'impatto della guerra sui loro figli, sui membri della famiglia uccisi e su come sono stati sfollati molte volte. Molte persone, tra cui il nostro personale e le loro famiglie, vivono ora in rifugi sovraffollati con pochissima acqua, cibo o servizi igienici decenti - condizioni che potrebbero portare all'insorgere di malattie. Il rischio per gli operatori umanitari all'interno di Gaza non può essere sopravvalutato. Da ottobre sono stati uccisi più di 100 membri del personale dell'UNRWA".

"L'UNICEF e i nostri partner stanno facendo tutto il possibile, compreso l'invio di forniture umanitarie disperatamente necessarie. Ma il gasolio è praticamente esaurito e alcuni ospedali e centri sanitari hanno smesso di funzionare. Senza carburante, gli impianti di desalinizzazione non possono produrre acqua potabile e le forniture umanitarie non possono essere distribuite. - e accusa - L'apertura intermittente dei valichi di frontiera di Gaza ai carichi di forniture umanitarie è insufficiente a soddisfare le esigenze in aumento. E con l'inverno alle porte, il bisogno di carburante potrebbe diventare ancora più acuto. Quando ho lasciato Gaza oggi, la pioggia scrosciava, aumentando la miseria".

"Sono qui per fare tutto il possibile per difendere la protezione dei bambini. Chiedo ancora una volta a tutte le parti di garantire che i bambini siano protetti e assistiti, come previsto dal diritto umanitario internazionale. Solo le parti in conflitto possono davvero fermare questo orrore - infine l'appello - Chiedo inoltre alle parti di attuare un immediato cessate il fuoco umanitario, di rilasciare in sicurezza tutti i bambini rapiti e detenuti e di garantire agli attori umanitari un accesso sicuro, sostenuto e senza ostacoli per raggiungere chi ne ha bisogno con l'intera gamma di servizi e forniture salvavita".