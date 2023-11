AGI - La Gran Bretagna sta celebrando il 75mo compleanno di re Carlo III con una serie di appuntamenti commemorativi che hanno preso il via ieri con un "afternoon tea" e proseguiranno con un ricevimento pomeridiano a Buckingham Palace con 400 infermieri e ostetriche. Come da tradizione secolare, per le cerimonie ufficiali in pompa magna Carlo dovrà aspettare giugno per festeggiare un compleanno altamente simbolico - tre quarti di secolo - in occasione della parata di "Saluto ai colori" ("Trooping the Colour"), in una stagione più clemente per gli eventi in esterno. Tuttavia parte dei festeggiamenti è iniziata ieri pomeriggio con un "afternoon tea", un tè danzante con una torta gigante nei giardini di Highgrove, nell'Ovest dell'Inghilterra, dove Carlo III ha creato una fattoria biologica, con gli abitanti locali estratti a sorte tra tutti coloro che, come lui, sono nati nel 1948.

Questa mattina invece 41 colpi di cannone sono stati sparati vicino a Buckingham Palace, per la precisione a mezzogiorno, prima di un'altra salva di 62 cannoni un'ora dopo dalla Torre di Londra. Nel pomeriggio è previsto un ricevimento a Buckingham Palace con 400 infermieri e ostetriche invitati per celebrare il 75esimo anniversario del servizio sanitario pubblico, l'Nhs, un'istituzione cara agli inglesi ma in profonda crisi.

La giornata di Re Carlo si concluderà con una cena privata con i suoi cari, ancora una volta senza il figlio minore Harry, in esilio in California con la moglie Meghan e i loro due figli. Tuttavia, secondo alcune indiscrezioni diffuse dalla Bbc, il figlio 39enne dovrebbe fare gli auguri al padre con un telefonata. Per i suoi 65 anni, Camilla aveva confidato che suo marito amava le feste di compleanno "per la torta e un po' di canzoni", ma era "la persona più difficile che ci sia in fatto di regali", motivo per cui stila un elenco di cio' che vuole, onde evitare errori.

Wishing His Majesty The King a happy 75th birthday. pic.twitter.com/UxvMv8WTAj — The Royal Family (@RoyalFamily) November 14, 2023

Quando ha compiuto 70 anni, nel 2018, Carlo aveva scherzato dicendo che era "allarmante", che aveva acquisito "tutte le cicatrici che accompagnano" la sua età. Come evidenziato dai media, dal suo insediamento al trono, nel settembre 2022, dopo la scomparsa della madre Elisabetta II, il sovrano coltiva l'immagine di un lavoratore accanito, dalla fitta agenda, tra visite ufficiali all'estero - Germania, Francia, Kenya - e tutela dell'ambiente, causa a lui molto cara. Pochi giorni fa ha presieduto all'apertura del Parlamento, per la prima volta come sovrano, mentre a inizio dicembre è atteso alla Cop 28 a Dubai, per un discorso ufficiale.

Anche oggi, nel giorno del suo compleanno, Carlo prende parte a una serie di impegni ufficiali, tra cui la visita assieme alla regina consorte Camilla ad un centro di distribuzione di aiuti alimentari per lanciare un progetto benefico volto a combattere lo spreco e la fame. Per questo motivo, il volto del sovrano, incoronato lo scorso maggio, è in copertina della rivista dei senzatetto "Big Issue" per difendere la causa della lotta allo spreco, alla fame e alla povertà.

A right royal knees-up! ☕️



The King has joined a special tea party at @HighgroveGarden for individuals and organisations who are turning 75 this year. pic.twitter.com/KB6UCtcN8l — The Royal Family (@RoyalFamily) November 13, 2023

All'anagrafe Carlo Filippo Arturo Giorgio è nato il 14 novembre 1948 a Buckingham Palace, quando la madre era ancora una principessa. Pur essendo più impegnato in alcune cause, come la difesa dell'ambiente, e avendo affrontato questioni difficili legate al colonialismo e all'impero britannico, con 52% dei consensi Carlo III è meno popolare rispetto alla madre e all'erede al trono, il figlio maggiore William, apprezzato dal 69% dei cittadini. Per Ed Owens, storico e autore di "After Elizabeth: Can the Monarchy Save Itself?", Carlo ha adottato il ruolo di "una specie di diplomatico internazionale di punta della Gran Bretagna" e del Commonwealth, quindi è più attivo su quel fronte rispetto alla defunta sovrana.