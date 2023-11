Zelensky si aspetta nuovi attacchi russi alle infrastrutture energetiche

AGI - Il Presidente ucraino Volodymir Zelensky ha nuovamente avvertito, nel suo ultimo discorso alla nazione, della possibilità che la Russia aumenti i suoi attacchi alle infrastrutture ucraine con l'abbassamento delle temperature e l'arrivo dell'inverno.

"Siamo quasi a metà novembre e dobbiamo essere preparati alla possibilità che il nemico aumenti il numero di attacchi con droni o missili alle nostre infrastrutture", ha detto il leader ucraino, riferendosi probabilmente al sistema elettrico ed energetico del Paese.

Il capo di Stato ucraino ha aggiunto, senza approfondire, che "la Russia si sta preparando per l'inverno" e ha ribadito che "tutta l'attenzione" dell'Ucraina "dovrebbe essere concentrata sulla difesa, su come rispondere ai terroristi, su tutto ciò che l'esercito e il governo può fare per rendere più facile per la gente superare questo inverno".

Il presidente ha anche chiesto di concentrarsi sull'"aumento delle capacità" delle armi in dotazione all'esercito e ha ringraziato i partner che hanno inviato sistemi di difesa aerea come Patriot, NASAMS, IRIS-T, RAVEN o Hawk per aiutare l'Ucraina a proteggere il suo popolo dagli attacchi aerei dei russi.

Zelenski ha affermato che "lo scudo aereo ucraino è già più forte di quanto non fosse l'anno scorso", ma "non protegge ancora completamente l'intero territorio", e ha dichiarato che sta lavorando con diversi partner per raggiungere questo obiettivo.

La Russia ha già preso di mira decine di infrastrutture del sistema energetico ucraino quest'autunno, ma finora non ha lanciato alcun bombardamento massiccio come ha fatto nell'autunno e nell'inverno precedenti, quando con tali attacchi ha lasciato milioni di ucraini senza acqua ed elettricità durante parte del periodo più freddo dell'anno.