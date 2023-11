Zelensky, l'unico modo per finire la guerra è il ritiro dei russi

AGI - L'unico modo per fermare la guerra sarebbe il ritiro dei militari russi dall'Ucraina occupata. Lo ha sottolineato, intervenendo in videocollegamento con una conferenza organizzata da Reuters, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

"Lo faranno, vedrete che lo faranno", ha aggiunto il leader ucraino. Come riporta lo stesso Zelensky su Telegram, nel suo intervento ha parlato "in dettaglio delle nostre motivazioni, del piano di de-occupazione dei territori ucraini, dell'importanza di nuove tempestive forniture di armi da parte dei partner e dei preparativi per soddisfare i requisiti dell'ingresso nell'Unione europea".