Caso Indi: in corso l'udienza per decidere il trasferimento della neonata 

AGI - E' in corso dalle 13 ora italiana l'udienza in Corte d'Appello inglese chiamata a decidere sul caso di Indi Gregory, la bambina con una rara e gravissima malattia ricoverata a Nottigham, per la quale i genitori chiedono il trasferimento in Italia.

Il legale della famiglia Gregory ha terminato la sua difesa. Ora una sospensione: l'udienza, riferisce Pro Vita & Famiglia, riprendera' alle 14 inglesi, le 15 ora italiana.