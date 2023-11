Guerra ai tabloid, il principe Harry vince una battaglia cruciale

AGI - Il principe Harry ha vinto una battaglia cruciale nella sua guerra ai tabloid, una vittoria che apre la strada a quello che, presumibilmente la primavera prossima, sarà il processo dell'anno.

Un giudice dell'Alta Corte di Londra ha infatti respinto il ricorso dell'editore del tabloid Daily Mail che cercava di fermare il procedimento giudiziario avviato dal duca di Sussex con altre sei 'celebrities' (tra le quali Elton John).

Il caso è uno dei capitoli della battaglia di Harry contro i giornali scandalistici così popolari nel Regno Unito: il figlio minore di re Carlo III accusa i giornalisti di aver lavorato per anni utilizzando ogni metodo, anche illecito, pur di dare notizie su di lui; li accusa persino di aver hackerato i suoi messaggi telefonici per ascoltare quello che diceva lui e che gli riferivano parenti, amici o fidanzate.

Nel corso di un'udienza preliminare tenutasi a marzo a Londra, l'editore del Daily Mail, che nega le accuse, aveva chiesto al giudice di non fermare il processo, sostenendo che le contestazioni legali erano state presentate "troppo tardi" (la maggior parte dei fatti denunciati risalgono al periodo 1993-2011, solo alcuni sono risalenti al 2018).

Per Harry, la battaglia contro i tabloid ormai è una sorta di lavoro a tempo pieno; e il processo è uno dei tre che il principe ha avviato contro la stampa britannica (gli altri due sono contro il Daily Mirror e contro News Group Newspapers, il gruppo Murdoch che pubblica Sun e l'ormai sparito News of the World).

Il duca accusa i tabloid di essere all'origine della morte della madre, la principessa Diana, dei tanti problemi che lui ha avuto in gioventu', della faida nella Famiglia reale e persino del suo addio al Regno Unito.

E in questa sua battaglia, ha già scritto la Storia: Harry, che dal 2020 è in auto-esilio e vive in Usa, abbandonati il Regno Unito e la Famiglia reale, nei mesi scorsi si è presentato come testimone nel processo contro l'editore del Daily Mirror, secondo membro della Famiglia reale britannica a presentarsi alla sbarra, dopo che lo aveva fatto Edoardo VII in un processo per diffamazione nel 1891.

A presentare la denuncia, oltre ad Harry ed Elton John, sono la baronessa Lawrence of Clarendon, il marito di Sir Elton, David Furnish, le attrici Sadie Frost e Liz Hurley, e Sir Simon Hughes, ex deputato Lib Dem.