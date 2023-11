Attentato a un esponente della destra catalana

AGI - In Spagna, è stato ferito al volto, da colpi di armi da fuoco sparati in strada, in pieno centro a Madrid, l'ex presidente del Partito Popolare della Catalogna, Aleix Vidal-Quadras. Secondo fonti della polizia, Vidal-Cuadras è stato colpito intorno alle 13,30 nella centralissima via Nunez de Balboa nella capitale. Il politico è in condizioni gravi ma è fuori pericolo, ha riferito il leader di Vox, Santiago Abascal, che si è detto sconvolto per "il tentato omicidio" e ha espresso l'auspicio che "al più presto possibile" i responsabili siano "arrestati" e "che nessuno li amnistii mai".

Secondo i servizi di soccorso, l'uomo era cosciente quando è stato trasferito in un ospedale di Madrid mentre la polizia municipale isolava la zona. Un proiettile gli ha attraversato la mascella.

#Agresión con arma de fuego en c/Núñez de Balboa, 40. #Salamanca.@SAMUR_PC estabiliza a un hombre de 78 años con una herida por arma de fuego y lo traslada a un hospital de #Madrid.@policia investiga. Colabora @policiademadrid. pic.twitter.com/OZHJH866no — Emergencias Madrid (@EmergenciasMad) November 9, 2023

Dai primi accertamenti risulta che gli autori della sparatoria siano due individui che viaggiavano su una moto Yamaha nera. L'autore dell'aggressione indossava un casco da motociclista. Dopo aver fatto esplodere l'arma, è salito sul veicolo, nel quale l'altra persona lo aspettava, e hanno lasciato la scena. Secondo fonti della polizia, l'aggressore viaggiava seduto dietro l'autista. Lo riporta il quotidiano spagnolo El Pais.

I testimoni descrivono l'aggressore come un "uomo giovane e piccolo" che indossava jeans e un cappotto scuro. Secondo le sue dichiarazioni, Vidal-Quadras era appena uscito dall'ingresso del suo palazzo. Poi, l’aggressore è sceso dallo scooter e, senza togliersi il casco, gli ha sparato “almeno una volta”. Le indagini sono state affidate agli investigatori del Gruppo Omicidi della Questura di Madrid. Sul luogo dell'evento sono intervenuti anche gli specialisti della Polizia scientifica. Gli agenti stanno attualmente prelevando campioni nell'area ed espandendo l'area transennata a diversi isolati.

I messaggi di vicinanza

"Tutto il mio affetto in questo momento per lui e la sua famiglia. Confidiamo che le indagini possano chiarire i fatti al piu' presto e che i responsabili vengano arrestato", ha scritto il premier spagnolo Pedro Sanchez su X Sanchez, ha aggiunto.

Conmocionada por la horrible noticia del disparo al ex-Vicepresidente del @Europarl_ES @VidalQuadras en Madrid.



Le deseo una rápida recuperación. pic.twitter.com/mdCL4phz4f — Roberta Metsola (@EP_President) November 9, 2023

"Scioccata dalla terribile notizia della sparatoria dell'ex vicepresidente del Parlamento europeo, Vidal Quadras a Madrid. Ti auguro una pronta guarigione", scrive su X la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola.

"Vorrei esprimere la mia più sentita vicinanza all'amico Vidal Quadras per la vile aggressione di oggi a Madrid. Gli auguro una pronta guarigione!", è invece il messaggio del ministro degli Esteri, Antonio Tajani.