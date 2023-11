AGI - Lasciati morire intrappolati nei loro trasportino o abbandonati senza acqua e cibo alle temperature insopportabili del deserto. Sono gatti, in qualche caso anche cani, trovati morti in un lotto desertico di Abu Dhabi. Ne sono stati rinvenuti 50, morti di senti, mentre altri 95 sono stati salvati. Tra le vittime di una 'moda' assurda anche un golden retriever e un siberian husky. Le organizzazioni internazionali in difesa dei diritti degli animali, secondo quanto riporta la Cnn, premono affinché il governo apra un'indagine.

Gli animali sono stati abbandonati dal lato opposto dell'autostrada a quello residenziale di Abu Dhabi Animal Shelter di al Falah. Molti degli animali trovati erano dotati di microchip e la circostanza che non fossero randagi preoccupa i volontari che hanno partecipato ai soccorsi. E l'organizzazione per i diritti degli animali People for the Ethical Treatment of Animals (PETA) offre una ricompensa di 5.000 dollari per informazioni su "chiunque abbia scaricato questi gatti nel deserto", ha detto il vicepresidente di PETA Asia Jason Baker alla CNN.