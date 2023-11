AGI - "Qui si comprende come una guerra che non si è mai conclusa con il conseguimento della pace comporta il rischio costante di nuove violenze e quanto qui viene fatto ha il respiro della storia, è particolarmente importante per evitare esplosioni di violenza ulteriori". Così Sergio Mattarella al termine della visita alla Joint security area che divide Corea del Sud e Corea del Nord lungo il 38' parallelo.

Il presidente della Repubblica è stato accolto alla Zona demilitarizzata dal vicecomandante del contingente Onu Harrison, che lo ha condotto prima al Museo della pace, poi al punto di osservazione e infine alle palazzine Onu in cui fu siglato l'armistizio tra Seul e Pyongyang, armistizio che dopo settant'anni attende ancora la firma della pace.