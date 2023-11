Assedio all'ospedale di Gaza. Israele a 700 metri da al-Shifa

AGI - Le ultime news di mercoledì 8 novembre sulla guerra tra Israele e Hamas, in tempo reale

Scontro Usa-Israele sul dopo conflitto

Tsahal nel cuore di Gaza, ucciso l'artificiere di Hamas

Appello del G7, "Urgenti pause umanitarie e corridoi"

Tensioni tra Biden e Netanyahu sulla gestione futura della Striscia. Il presidente americano chiede tre giorni di tregua, secco no del premier israeliano.

Blinken: dopo la guerra nessuna occupazione né blocco della Strscia.

Tel Aviv: il nostro obiettivo è un'area smilitarizzata.

I ministri degli Esteri dei Sette Grandi a Tokyo: "Rilascio immediato di tutti gli ostaggi senza precondizioni".

Bilaterale tra Blinken e Tajani: identità di vedute.

Ore 14:10 Eliseo, conferenza umanitaria punta a risultati concreti - Tutti hanno "interesse a che la situazione umanitaria migliori a Gaza, anche Israele": ed è questo l'obiettivo dichiarato della conferenza organizzata per domani all'Eliseo dal presidente francese Emmanuel Macron. La presenza alla "conferenza umanitaria" del governo di Israele non è prevista ma Macron ha parlato ieri con il primo ministro Benjamin Netanyahu e domani, al termine della conferenza, è in programma una nuova conversazione fra Parigi e Tel Aviv.

Oltre che con il premier israelieno, ieri Macron ha parlato anche con il presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi e con l'emiro del Qatar, lo sceicco Tamim ben Hamad Al-Thani: i due Paesi hanno un ruolo chiave in tutti i tentativi di migliorare l'accesso umanitario alla Striscia di Gaza.

Ore 13:58 Qatar media per il rilascio di 10-15 ostaggi - Il Qatar sta mediando i negoziati tra Israele e Hamas per il potenziale rilascio di 10-15 ostaggi detenuti a Gaza in cambio di un cessate il fuoco di uno o due giorni. Lo riportano fonti informate dei colloqui. "Sono in corso negoziati, mediati dal Qatar in coordinamento con gli Stati Uniti, per garantire il rilascio di 10-15 ostaggi in cambio di un cessate il fuoco di uno o due giorni", hanno detto le fonti, in condizione di anonimità a causa della sensibilità di i colloqui.

Ore 13:20 Zuppi, fare di tutto per aiuti, stabilità e pace - "La guerra vuol dire sofferenza e povertà, mancanza di tutto". Così il presidente della Cei, il cardinale Matteo Zuppi, a margine della presentazione della XVIII edizione del rapporto "Italiani nel mondo" di Fondazione Migrantes. Occorre "fare di tutto affinchè da queste tragedie possa nascere una nuova speranza e una stabilità di riconciliazione e di pace", ha sottolineato Zuppi che ha auspicato sia disponibile quanto prima gli aiuti per la Striscia di Gaza e per l'Ucraina.

Ore 12:36 Blinken respinge appelli a cessate il fuoco a Gaza - Il segretario di Stato americano, Antony Blinken, ha ribadito il no Usa agli appelli al cessate il fuoco, durante una conferenza stampa da Tokyo dove si trova per la ministeriale degli Esteri del G7. "Coloro che chiedono un cessate il fuoco immediato hanno l'obbligo di spiegare come affrontare il risultato inaccettabile che probabilmente ne deriverebbe. Hamas è ancora lì, con più di 200 ostaggi, con la capacità e l'intenzione dichiarata di ripetere il 7 ottobre, ancora e ancora"

Ore 11:53 - Hamas, a Gaza 10.569 morti (4324 bambini e 2823 donne) - Il ministero della sanità palestinese ha fornito un nuovo aggiornamento sui morti a Gaza sotto le bombe israeliane: sono 10.569 dei quali 4.324 bambini e 2.823 donne.

Ore 11:16 - Blinken, nel dopo-guerra nè occupazione nè blocco Gaza - Il segretario di Stato americano Anthony Blinken ha detto che Israele non dovrà rioccupare Gaza, una volta finita la guerra, anche se ha ammesso che potrebbe esserci "un periodo di transizione" prima dell'assetto definitivo. Ne ha parlato al termine del G7 dei ministri degli Esteri a Tokyo, illustrando le aspettative statunitensi per il futuro postbellico a Gaza.

Ore 09:55 - al Jazira, forze israeliane a 700 mt da ospedale al-Shifa - L'esercito israeliano è a 700 metri dall'ospedale al-Shifa di Gaza dove, sostengono gli israleiani, si trova il centro di comando di Hamas. Lo riferiscono fonti locali citate da al-Jazira

Ore 09:54 Papa: preghiamo per Ucraina e M.O., muoiono tanti giovani - "Pensiamo e preghiamo per i popoli che soffrono la guerra, non dimentichiamo la martoriata Ucraina e pensiamo al popolo palestinese e israeliano. Che il Signore ci porti a una pace giusta. Si soffre tanto. Soffrono i bambini, soffrono gli ammalati, i vecchi e muoiono tanti giovani. La guerra sempre è una sconfitta, non dimentichiamo. Sempre è una sconfitta". È il nuovo appello per la pace lanciato da Papa Francesco al termine dell'Udienza Generale.

Ore 09:25 - Tajani vede Blinken, identità di vedute su Gaza - "Durante l'incontro bilaterale con il segretario di Stato americano Antony Blinken è emersa una identità di vedute tra Italia e Usa, naturalmente in difesa del diritto di Israele a esistere e a difendersi, ma a favore di una reazione proporzionata". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani parlando con i giornalisti all'ambasciata d'Italia al termine della riunione del g7 dei ministri degli Esteri.

Ore 08:44 - Israele, ucciso "uno dei principali artificieri di Hamas" - L'esercito israeliano ha reso noto di aver ucciso, in uno dei raid, uno dei leader di Hamas, esperto nella produzione di armi.

"Mohsen Abu Zina -secondo l'esercito- era uno dei migliori progettisti di armi di Hamas e un esperto nello sviluppo di armi strategiche e razzi utilizzati dai terroristi del movimento".

Ore 08:40 - Onu, numero palestinesi in fuga Gaza City in forte aumento - È aumentato enormemente il ritmo dei civili palestinesi in fuga dalla zona di combattimento nel nord di Gaza: lo ha reso noto l'Onu, nel consueto aggiornamento.

Ore 7:47 - G7, urgenti pause umanitarie e corridoi a Gaza - I ministri degli Esteri del G7 riuniti a Tokyo chiedono "un'azione urgente per affrontare il deterioramento della crisi umanitaria a Gaza. Tutte le parti devono consentire il libero sostegno umanitario ai civili, compresi cibo, acqua, assistenza medica, carburante, alloggi e l'accesso agli operatori umanitari. Sosteniamo le pause e i corridoi umanitari per facilitare l'assistenza urgentemente necessaria, il movimento dei civili e il rilascio degli ostaggi". È quanto si legge nel documento finale del vertice.