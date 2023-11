Lo 'spiderman' di Francia scala un grattacielo per chiedere la pace [VIDEO]

AGI - Un alpinista, Alain Robert, anche noto come lo "Spiderman francese", ha scalato un grattacielo parigino di 48 piani per chiedere la pace in Medio Oriente. Giacca giallo fluo, pantaloni rossi e scarpette da arrampicata, Alain Robert, 61 anni suonati, ha scalato Tour Total (Coupole), sede di TotalEnergies, nel quartiere di La Defense della capitale francese.

Compiuta l'impresa, scalati i 179 metri della torre, l'alpinista è stato arrestato con l'accusa di "aver messo in pericolo la vita di altri", accusa poi lasciata cadere dalla procura, che nel pomeriggio lo ha rilasciato.

Robert ha spiegato di voler inviare "un messaggio di pace" affinché "i grandi leader di tutto il mondo si siedano, si riuniscano, facciano qualcosa per risolvere una volta per tutte questo conflitto con tra Palestina e Israele".

Alain Robert, spiderman di Francia

Robert - che arrampica senza imbracatura, usando solo le mani nude - alcune settimane aveva scalato un altro grattacielo nel quartiere degli affari, sempre a Parigi; e il giorno dopo, il 23 ottobre, su Instagram aveva chiesto "urgenti colloqui di pace tra Israele e Gaza".