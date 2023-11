Cappa di smog su Nuova Delhi, le scuole chiudono per una settimana

AGI - Non accenna a diminuire la terribile cappa di inquinamento atmosferico che da giorni soffoca New Delhi. Nella capitale indiana è stato disposto che la metà dei dipendenti degli uffici pubblici rimanga a lavorare da casa e soprattutto le scuole primarie, chiuse con un provvedimento di urgenza venerdì scorso, saranno chiuse per tutta la settimana.

Le raccomandazioni sono di cercare di stare il più possibile all'interno; se proprio si deve uscire, dicono le autorità, è necessario indossare una maschera per proteggersi almeno un po' dall'inquinamento, il cui livello è considerato gravemente nocivo per la salute.

Tradizionalmente in questa stagione ai gas tipici della città, una delle più inquinate del mondo, si aggiungono i fumi provenienti dalle campagne circostanti, dove gli agricoltori danno alle fiamme le stoppie. Ogni anno a Delhi muoiono prematuramente migliaia di persone per patologie legate all'esposizione all'aria inquinata.