L'addio a Matthew Perry con solo gli amici più intimi e la famiglia 

AGI - Solo i familiari e gli amici di sempre, quelle star di Friends che con lui hanno fatto la storia delle seriet tv. E' stato un addio intimo quello tributato a Matthew Perry, sepolto in un cimitero di Los Angeles una settimana dopo essere stato trovato morto nel suo appartamento.

L'attore 54enne che aveva dato un volto al personaggio di Chandler Bing nella serie andata in onda per dieci stagioni, dal 1994 al 2004, è stato sepolto nel Forest Lawn Memorial Park di Los Angeles, vicino agli studi della Warner Bros.

Diversi altri media statunitensi, incluso il sito di notizie sulle celebrita' TMZ, hanno riferito che alla cerimonia, durata un paio d'ore, hanno partecipato i compagni di cast Jennifer Aniston, Courteney Cox, David Schwimmer, Matt LeBlanc e Lisa Kudrow. Erano presenti anche la madre, il padre e il patrigno di Perry.

La causa della morte di Perry non è ancora nota. Un primo esame autoptico non ha dato risultati conclusivi e i risultati degli esami tossicologici non sono ancora stati rilasciati.

TMZ ha citato fonti che affermano che nella sua casa non sono state trovate droghe, ma diversi farmaci tra cui antidepressivi e ansiolitici.