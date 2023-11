Al Jazeera, Israele conferma avere colpito ambulanza

AGI - L'esercito israeliano ha confermato che il suo "aereo ha colpito un'ambulanza" fuori dall'ospedale al-Shifa. L'esercito sostiene che sia stato utilizzato dai combattenti di Hamas. Lo rende noto l'emittente Al Jazeera.

Il Ministero della Sanità palestinese a Gaza afferma che le ambulanze stavano trasportando feriti al valico di frontiera di Rafah con l'Egitto.

Il 'Times of Israel' conferma che "le forze di difesa israeliane affermano di aver effettuato un attacco aereo su un'ambulanza nel nord della Striscia di Gaza, utilizzata da una cellula di Hamas, vicino a una zona di battaglia".

"Un certo numero di agenti terroristici di Hamas sono stati uccisi nell'attacco", dice l'IDF, aggiungendo che presto rilascerà ulteriori informazioni.

Si dice che "informazioni più dettagliate" sull'attacco siano state condivise con gli alleati.

"Abbiamo informazioni che dimostrano che il metodo operativo di Hamas consiste nel trasferire agenti terroristici e armi in ambulanze", afferma l'IDF.

"Sottolineiamo che quest'area è una zona di battaglia. I civili della zona sono ripetutamente invitati ad evacuare verso sud per la propria sicurezza", si legge in una nota.

A Hamas terrorist cell was identified using an ambulance. In response, an IDF aircraft struck and neutralized the Hamas terrorists, who were operating within the ambulance.



We emphasize that this area in Gaza is a war zone. Civilians are repeatedly called upon to evacuate…