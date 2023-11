L'Onu approva la fine dell'embargo americano contro Cuba

AGI - L'assemblea generale dell'Onu ha approvato nuovamente oggi a larghissima maggioranza una risoluzione per la fine dell'embargo economico e commerciale degli Usa contro Cuba, che dura da oltre sei decenni. La risoluzione è stata votata con il solo voto contrario di Stati Uniti e Israele.

UN General Assembly ADOPTS resolution “necessity of ending the economic, commercial and financial embargo imposed by the United States of America against Cuba”



IN FAVOUR: 187

AGAINST: 2 (Israel, US)

ABSTAIN: 1 (Ukraine)



