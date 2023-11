Re Carlo III, proteggere persone da AI e condividere benefici

AGI - "Transizioni come quella annunciata dall'intelligenza artificiale comportano sempre sfide significative, specialmente per quanto riguarda la prevenzione di conseguenze non volute. Coloro che hanno responsabilità hanno il dovere di cogliere tali sfide, di proteggere la privacy e la sussistenza delle persone, che sono fondamentali sia per il nostro benessere economico che pscicologico, di salvaguardare le nostre democrazie da (eventuali) danni e di assicurare che i benefici della nuova tecnologia siano condivisi da tutti". Così re Carlo III in un videomessaggio inviato al vertice per uno sviluppo sicuro dell'intelligenza artificiale, in corso a Bletchley Park, alle porte di Londra.