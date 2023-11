La passeggiata di due astronauti fuori dalla Stazione spaziale internazionale [VIDEO]

AGI - Gli astronauti della NASA Jasmin Moghbeli e Loral O'Hara hanno iniziato una passeggiata spaziale per eseguire lavori di manutenzione sui sistemi di comunicazione e sui pannelli solari della Stazione Spaziale Internazionale (ISS). Come previsto, i due astronauti, membri dell'attuale Expedition 70 del laboratorio orbitante, sono usciti con le tute spaziali e hanno lavorato per 7 ore.

In quella che è la prima passeggiata spaziale per entrambi, Moghbeli, la cui tuta ha strisce rosse per una migliore identificazione, e O'Hara rimuoveranno oggi una scatola chiamata Gruppo di radiofrequenza da un'antenna di comunicazione sulla stazione. Poi sostituiranno un giunto rotante su un pannello solare che gli permette di ruotare in modo da poter continuare a essere rivolto verso il Sole mentre la ISS orbita intorno alla Terra.

Live from orbit, @NASA_Astronauts Jasmin Moghbeli and Loral O’Hara embark on a spacewalk to make upgrades to the @Space_Station. Follow along and watch the action live. https://t.co/5S8thLTejJ https://t.co/h1rXQee2Sh — NASA (@NASA) November 1, 2023

La passeggiata arriva dopo che la settimana scorsa i cosmonauti russi Oleg Kononenko e Nikolai Chub hanno effettuato una passeggiata spaziale di oltre sette ore per controllare una perdita nel sistema di raffreddamento del segmento russo del modulo Nauka della stazione spaziale. Durante la spedizione all'esterno della ISS, i due cosmonauti hanno "scollegato lo scambiatore di calore aggiuntivo dai circuiti termici esterni del modulo Nauka e hanno ispezionato e fotografato il sito della perdita di refrigerante" in modo che gli specialisti possano determinare la causa della perdita, secondo l'agenzia spaziale russa Roscosmos.

La NASA prevede di effettuare un'altra passeggiata spaziale a dicembre, anche se la data non è ancora stata stabilita, alla quale O'Hara parteciperà nuovamente e sarà affiancato da Andreas Mogensen dell'Agenzia spaziale europea (ESA). Secondo la NASA, lo scopo della passeggiata è quello di "raccogliere campioni da analizzare per verificare l'eventuale presenza di microrganismi all'esterno del complesso orbitale".