L'Egitto apre il valico di Rafah per evacuare stranieri e feriti gravi da Gaza

AGI - Mentre nella Striscia di Gaza proseguono gli scontri tra soldati di Tel Aviv e miliziani palestinesi, il Qatar ha mediato un accordo tra Egitto, Hamas e Israele, in coordinamento con gli Stati Uniti, per aprire il valico di Rafah e consentire ai titolari di passaporto straniero e ad alcuni civili gravemente feriti di uscire dall'enclave. Lo riporta Reuters citando una fonte anonima informata dell'accordo, che non sarebbe collegato ad altri punti in fase di negoziazione, inclusi il rilascio di ostaggi o pause umanitarie.

Il Cairo, che consentirà ai palestinesi feriti di curarsi nei suoi ospedali, si è unito a Pakistan e Arabia Saudita nel condannare "nei termini più forti" il raid israeliano sul campo profughi di Jabalia, il più grande della Striscia di Gaza, che, secondo fonti sanitarie locali, ha causato decine di morti e centinaia di feriti.

La diretta

Ore 09:01 Aperto il valico di Rafah per un'evacuazione limitata

Il valico di Rafah è aperto alle persone per un'evacuazione limitata da Gaza. Video del valico tra Gaza e l'Egitto mostrano persone e automobili che iniziano a muoversi. Lo riportano diversi media. Secondo un accordo mediato dal Qatar, è prevista un'evacuazione limitata di cittadini stranieri e feriti gravi dalla Striscia. Centinaia di residenti e stranieri di Gaza si sono radunati al valico al confine con l'Egitto, pronti a fuggire dal territorio. Immagini dell'agenzia AFP mostrano lunghe file di ambulanze e diverse persone su sedia a rotelle al valico di frontiera, l'unico non controllato da Israele, che si muovono per uscire da Gaza per la prima volta dall'escalation seguita all'attacco di Hamas in Israele il 7 ottobre. Il Cairo ha fatto sapere che permetterà l'accesso a 81 feriti gravi.

Ore 08:42 Israele: la decisione della Bolivia è una resa a Hamas

Israele accusa la Bolivia di "allinearsi con l'organizzazione terroristica Hamas" dopo che ieri lo stato sudamericano ha interrotto i rapporti diplomatici con Israele. In un messaggio pubblicato sui social media, il portavoce del ministero degli affari esteri israeliano Lior Haiat ha detto che "la decisione del governo della Bolivia di tagliare le relazioni diplomatiche con Israele è una resa al terrorismo e al regime degli Ayatollah in Iran. Facendo questo passo, il governo boliviano si allinea con l'organizzazione terroristica Hamas, che ha massacrato oltre 1.400 israeliani e rapito 240 persone, tra cui bambini, donne, neonati e anziani. Israele condanna il sostegno della Bolivia al terrorismo e la sua sottomissione al regime iraniano, che attestano i valori rappresentati dal governo della Bolivia", ha aggiunto.

Ore 08:23 Quattro palestinesi uccisi in Cisgiordania nella notte

Quattro palestinesi sono stati uccisi nella notte durante gli scontri con le forze israeliane in Cisgiordania. Lo dice il ministero della Sanità dell'Autorità Palestinese. Tre sono stati uccisi a Jenin, mentre un altro è stato ucciso a Tulkarem. Le forze di polizia sotto copertura sono entrate per la prima volta a Jenin ieri sera per arrestare Atta Abu Rumaila, 63 anni, segretario generale di Fatah nella città settentrionale della Cisgiordania.

Ore 08:05 Nave da guerra israeliana nel Mar Rosso contro attacchi da Yemen

Una nave da guerra delle forze di difesa israeliane è arrivata nel Mar Rosso per rafforzare gli sforzi difensivi missilistici in seguito agli attacchi dallo Yemen. Lo rende noto l'esercito israeliano.

Ore 07:30 Israele: colpiti 11 mila obiettivi a Gaza

L'attività di terra dell'esercito israeliano "nella Striscia di Gaza continua", sono stati colpiti 11.000 "obiettivi" a Gaza in meno di un mese. Lo scrive l'Israel Defence Force su X. "Le forze combinate dell'IDF hanno attaccato durante la notte molti obiettivi terroristici in tutta la Striscia di Gaza, compresi quartier generali operativi e squadre di terroristi di Hamas", si legge nel post.

Ore 07:26 Israele: a Jabalia colpiti terroristi Hamas

I soldati israeliani hanno ucciso miliziani di Hamas che si erano barricati in un grattacielo nella citta' di Jabalia, nel nord della Striscia di Gaza. Lo ha detto un portavoce dell'IDF secondo quanto riportano i media israeliani. Secondo l'esercito, i soldati che operano nella zona hanno "identificato i terroristi che si erano sistemati in un edificio situato vicino ad una scuola e ad un centro medico, e hanno diretto attacchi aerei contro di loro". In un incidente separato, l'IDF ha identificato un veicolo che trasportava missili anticarro che si dirigeva verso le forze israeliane nella Striscia di Gaza. L'IDF ha colpito il veicolo con un aereo.