Re Carlo è in Kenya con l'inseparabile ombrello napoletano

AGI - Re Carlo è in Kenya per una visita di quattro giorni, la sua prima in un'ex colonia: è atterrato ieri sera a Nairobi, insieme a Camilla, subito ricevuto al presidente William Rutoe da sua moglie, alla State House, il palazzo previdenziale. E nel suo viaggio - in cui dovrà fare i conti con il passato coloniale del Regno Unito - si è portato dietro un pezzetto d'Italia: uomo evidentemente previdente, il monarca è partito con l'amato ombrello, manifattura della prestigiosa casa napoletana Talarico.

Nel video postato su Instagram dalla Casa reale, si vede il monarca, che legge i suoi appunti, seduto accanto alla regina, con una tazza di thé e l'iconico ombrello blu poggiato sulla scrivania. L'ombrello è di quelli che non si dimenticano: il manico realizzato con un pezzo di bambù intero, curvato a vapore, le rifiniture sono in vero corno di zebù indonesiano.

Entusiasta ma anche un po' sorpreso, Mario Talarico, raggiunto al telefono di buon mattino nel suo negozio: "La domanda è 'In Kenya piove?' Perché se non fosse così, significa che il re usa il nostro ombrello o come portafortuna o come simbolo di eleganza". In realtà oggi a Nairobi è prevista una pioggerellina sottile, di quella fastidiosissima: niente di più utile dunque di un ombrello.

Carlo oggi incontrerà di nuovo il presidente. La visita precede la celebrazione dei 60 anni di indipendenza del Kenya a dicembre, è la prima da re in un Paese del Commonwealth:

permetterà di discutere "gli aspetti più dolorosi della storia comune del Regno Unito e del Kenya" negli anni precedenti l'indipendenza, ha assicurato Buckingham Palace.

Tra il 1952 e il 1960, furono uccise piu' di 10mila persone in Kenya (tra le quali anche 32 coloni) in seguito alla rivolta dei Mau Mau contro il potere coloniale, una delle repressioni più sanguinose dell'Impero britannico. Dopo anni di contenzioso, Londra ha accettato nel 2013 di risarcire più' di 5mila keniani. Ma alcuni stanno aspettando che il re chieda scuse formali per le azioni passate della Gran Bretagna.