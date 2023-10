AGI - La polizia francese ha aperto il fuoco su una donna completamente velata che 'pronunciava parole minacciose' e "ha minacciato di "far saltare in aria tutto". Lo riferiscono i media francesi Bfmtv e Le Figaro citando fonti della polizia. Intorno alle 9,30, alla stazione della RER di Austerlitz, nel 13 arrondissement di Parigi, la sospettata, indossando un abaya, ha minacciato di "far saltare in aria tutto", ha detto la fonte della polizia.

La donna è stata poi avvistata alla stazione della Biblioteca Francois Mitterrand, mentre nascondeva le mani sotto il vestito. Sul posto è intervenuta una squadra di agenti che ha cercato di isolarla mentre la donna gridava "Allah Akbar" continuando a rifiutarsi di mostrare le mani. A quel punto gli agenti hanno aperto il fuoco, hanno aggiunto le stesse fonti di polizia ai media francesi.

Secondo quanto riportano i media francesi, la donna è stata colpita all'addome ed è stata trasferita in ospedale. E' in prognosi riservata ma le sue condizioni sono stabili.

Sul posto e' ancora in corso l'intervento delle forze dell'ordine. Sono intervenute le brigate cinofile e per accertarsi che non vi fossero esplosivi nella stazione che e' attualmente ancora inaccessibile al pubblico.

Aperte due inchieste

Due inchieste sono state aperte sull'episodio. Una prima, della Procura parigina è affidata alla polizia giudiziaria per apologia, minacce di morte e atti intimidatori nei confronti di un titolare di pubblici poteri per impedirgli di svolgere la sua missione. L'altra inchiesta è invece interna alla polizia, per uso di armi da fuoco e violenza intenzionale, ed è affidata all'Igpn, l'ispettorato generale della polizia nazionale.

Secondo informazioni in possesso di BfmTv non è stato rinvenuto alcun esplosivo.