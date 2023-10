Israele, liberata soldatessa presa ostaggio 7 ottobre

Tre donne rapite in un video attaccano il premier, che replica: crudele propaganda psicologica. Mie dimissioni? Sarà hamas a dimettersi. L'Iran: gli attacchi alle basi Usa una risposta agli aiuti a Israele. Le azioni militari di terra si espandono. Liberata una soldatessa rapita il 7 ottobre. Colpite infrastrutture militari in Siria. Gli Usa escludono l'invio di truppe. L'Unicef: i bambini costretti a bere acqua di mare. Al Sisi a Biden: no allo sfollamento dei palestinesi in Egitto