Il commovente saluto di un anziano a Gaza durante una conferenza stampa ufficiale [VIDEO]

AGI - Di solito dietro alle telecamere ci sono gli sguardi furbi di chi sa di essere inquadrato. O ancora peggio, a volte i giornalisti si ritrovano ad avere a che fare con eri e propri disturbatori che interrompono una diretta. La scena che si è consumata a Gaza, ripresa dalle telecamere di Al Jazeera ha invece avuto tutt'altra atmosfera. Un uomo anziano è stato immortalato mentre gesticolava sullo sfondo di una conferenza stampa organizzata dal ministero della Sanità di Gaza in diretta sul canale in lingua araba del'emittente.

I giornalisti di al Jazeera pensano che stesse cercando, nel modo più diretto e semplice possibile, di rassicurare la famiglia sul fatto che fosse ancora in vita dopo che Israele aveva interrotto, per diverse ore, i servizi telefonici e internet. L'uomo non ha parlato o gridato ma, accorgendosi di essere ripreso, ha semplicemente rivolto alcuni gesti di saluto sperando che, dall'altra parte del televisore o degli smartphone, ci fossero persone in grado di riconoscerlo.

An elderly man was seen gesturing in the background of a press conference with Gaza’s health ministry live on Al Jazeera Arabic.



It's thought he was trying to reassure his family of his safety after Israel cut off phone and internet services. pic.twitter.com/JxCIQudk9C