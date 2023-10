Esiste un "evidente doppio standard" poiché il mondo occidentale condanna l'attacco di Hamas del 7 ottobre ma non condanna il bombardamento di Gaza da parte di Israele né chiede un cessate il fuoco. Lo ha detto alla CNN la regina Rania Al Abdullah di Giordania. "Quando è avvenuto il 7 ottobre, il mondo ha immediatamente e inequivocabilmente sostenuto Israele e il suo diritto di difendersi e ha condannato l'attacco avvenuto. Ma per quello che accade nelle ultime due settimane, stiamo vedendo il silenzio nel moÈ in evidente doppio standard"ndo".

