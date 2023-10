agi - L'esercito israeliano (idf) ha ucciso il comandante di Hamas responsabile del lancio di razzi da Gaza. Lo fa sapere lo stesso IDF secondo quanto riportano i media israeliani. "Le forze di difesa israeliane hanno colpito e ucciso nella zona di Khan Younis il capo del sistema missilistico di Hamas, Hassan al-Abdullah", fa sapere l'esercito.

L'IDF afferma che l'attacco aereo è stato effettuato in seguito alle informazioni di intelligence sulla posizione di al-Abdullah, raccolte dall'agenzia di sicurezza Shin Bet e dalla direzione dell'intelligence militare. L'IDF fa anche sapere che aerei da combattimento hanno colpito e ucciso molti altri membri di Hamas e hanno distrutto diversi siti appartenenti al gruppo terroristico nella Striscia di Gaza.

