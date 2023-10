AGI - Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha avuto questa mattina un colloquio telefonico con Papa Francesco durante il quale è stata ribadita l'importanza di porre fine al conflitto tra Israele e Hamas. Al centro della telefonata la situazione in Medio Oriente, dove una imminente operazione di terra da parte delle truppe israeliane crea apprensione per la situazione umanitaria nella Striscia di Gaza e il destino di più di due milioni di civili.

In base a quanto reso noto dalla presidenza turca, Erdogan avrebbe espresso a Papa Francesco grande preoccupazione chiedendo alla Santa Sede di intervenire per porre fine alle violazioni dei diritti umani che hanno caratterizzato le ultime settimane e intercedere per un cessate il fuoco.

Il pontefice: lavorare per soluzione a due Stati

"Posso confermare che questa mattina si è svolta una conversazione telefonica tra il Papa e il Presidente della Turchia, Recep Tayyip Erdogan. La comunicazione, richiesta da quest'ultimo, si è incentrata sulla situazione drammatica in Terra Santa". Lo ha affermato il Direttore della Sala Stampa della Santa Sede Matteo Bruni rispondendo alle domande dei giornalisti.

"Il Papa ha espresso il suo dolore per quanto avviene e ha ricordato - ha aggiunto Bruni - la posizione della Santa Sede, auspicando che si possa arrivare alla soluzione dei due Stati e di uno statuto speciale per la città di Gerusalemme".