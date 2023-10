AGI - Il New York Times si è scusato per come ha inizialmente dato la notizia dell'attacco all'ospedale di Gaza: aver cioè rilanciato solo la versione di Hamas senza verificarla. In un editoriale del direttore, ha scritto che "le prime versioni della notizia" - e l'importanza che gli ha dato nel titolo, l'allerta e sui social media - "si basavano troppo pesantemente sulle affermazioni di Hamas e non chiarivano che tali affermazioni non erano state subito verificate".

Israele ha sempre negato ogni responsabilità e addossato l'origine del lancio di razzi alla Jihad islamica, che a sua volta ha smentito di aver avuto alcun ruolo. "Fonti americane e altre internazionali hanno riferito di avere prove che il razzo provenisse da postazioni palestinesi", scrive ancora il quotidiano. La notizia iniziale "ha lasciato ai lettori un'impressione errata su ciò che era noto e su quanto fosse affidabile il racconto".