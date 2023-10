Gli incidenti con monopattini elettrici in Usa sono cresciuti del 71% tra i minori

AGI - Una nuova ricerca ha rilevato un aumento del 71 per cento degli infortuni segnalati negli USA che coinvolgono monopattini elettrici guidati da bambini e adolescenti di età pari o inferiore a 18 anni dal 2020 al 2021. Gli incidenti erano legati a un uso limitato dei caschi sicché la testa risultava la parte del corpo più ferita.

L'analisi è stata condotta sui dati del database del sistema nazionale di sorveglianza elettronica degli infortuni (NEISS) e sarà presentata durante la conferenza dell'American Academy of Pediatrics (AAP) del 2023 a Washington, USA.

"Poiché sempre più bambini e adolescenti utilizzano i monopattini elettrici, è fondamentale che medici, politici e ricercatori lavorino insieme per sviluppare pratiche di guida sicure e infrastrutture adeguate", ha detto Radhika Gupta, studentessa di medicina presso la Perelman School of Medicine dell'Università della Pennsylvania.

Più vittime tra i 16 e i 18 anni

Durante il periodo di studio di 2 anni, i dipartimenti di emergenza degli Stati Uniti hanno segnalato 13.557 infortuni legati ai monopattini elettrici nella popolazione pediatrica. Il numero di infortuni è aumentato del 71 per cento in un anno, da 5.012 nel 2020 a 8.545 nel 2021. Di questi pazienti, la maggioranza erano maschi bianchi, di età compresa tra 16 e 18 anni, con la maggior parte degli infortuni segnalati in primavera ed estate.

La diagnosi primaria più comune era la frattura e la parte del corpo più lesionata era la testa. Tra i pazienti con lesioni alla testa, quasi il 67 per cento non indossava il casco al momento dell'incidente. Inoltre, quasi il 15 per cento dei casi ha menzionato il coinvolgimento di veicoli a motore e quasi il 10 per cento dei casi ha menzionato l'impatto con ostacoli come terreno irregolare o buche.

"Questa ricerca evidenzia la necessità che le comunità cerchino di stare al passo con questa tendenza lavorando per sviluppare misure di sicurezza pubblica che potrebbero includere la creazione di piste ciclabili e per monopattini nelle aree suburbane e urbane, garantendo anche la pavimentazione nelle aree di guida, promuovendo l'uso del casco tra utenti e istruendo i conducenti di veicoli a motore su come mantenere le distanze di sicurezza", ha affermato Todd Lawrence, MD, autore senior dell'articolo e chirurgo ortopedico pediatrico presso l'Ospedale pediatrico di Filadelfia.