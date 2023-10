Uccisa a coltellate la presidente della sinagoga di Detroit

AGI - La presidente della Sinagoga di Detroit, Samantha Woll, è stata trovata morta all'ingresso di casa sua con molteplici coltellate sul corpo. Secondo la CNN, la polizia ritiene che sia stata accoltellata all'interno della sua abitazione e al momento non vi è alcun sospetto sulle motivazioni dell'omicidio.

Samantha Woll, 40 anni, guidava la congregazione della sinagoga Isaac Agree Downtown. La sinagoga ha confermato la morte di Woll con una dichiarazione, scrivendo: "Siamo scioccati e rattristati nell'apprendere della morte inaspettata di Samantha Woll. Possa il suo ricordo essere una benedizione", continua la dichiarazione.

È in corso un'indagine. Woll aveva legami con i democratici. In precedenza aveva lavorato per la deputata Elissa Slotkin e ha prestato servizio nella campagna per la rielezione del Procuratore generale dello Stato Dana Nessel.

Slotkin ha elogiato la dedizione di Woll al servizio delle comunità di Detroit: "Ha fatto per la nostra squadra come vicedirettore distrettuale ciò che le è venuto così naturale: aiutare gli altri e servire gli elettori", ha scritto Slotkin in una dichiarazione su X. "In politica e nella comunità ebraica, ha dedicato la sua breve vita alla costruzione della comprensione tra le fedi, portando la luce di fronte all'oscurità".