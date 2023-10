Una tartaruga gigante cerca 'casa' in Canada

AGI - Dalla Columbia britannica, provincia occidentale del Canada, giunge un accorato appello per trovare una casa a una tartaruga gigante già famosa dopo essere stata trovata abbandonata in un campo di spinaci. La difficile situazione del pesante rettile - quasi 16 chili - chiamata Frank the Tank, ha suscitato la simpatia diffusa della popolazione che si sta mobilitando per le prime cure.

"Ho pensato, cosa ci fa quella roccia lì? Perché non l'ho mai visto prima. E poi, all'improvviso, si muove. Non velocemente, ma si stava muovendo. Dovevi battere le palpebre un paio di volte per vederlo", ha testimoniato al Guardian Shelley Smith, proprietario di una fattoria nella città di Richmond, dove è stata fatta l'insolita scoperta.

Le origini di Frank sono ancora un mistero, ma per il veterinario Adrian Walton, dell'ospedale veterinario di Dewdney, è relativamente comune che le tartarughe siano abbandonate dai proprietari sopraffatti. Originaria del Sahara, la specie è ora in pericolo di estinzione, ma spesso contrabbandata per la rivendita sul mercato delle specie esotiche.

"Costano relativamente poco per essere una tartaruga - circa 500 dollari canadesi (365 dollari Usa) - e così la gente ne compra come animali domestici. Ma poi arrivano a queste dimensioni e rapidamente diventano molto più' di quanto possano sopportare", ha detto Walton, aggiungendo che le persone sottovalutano la longevità delle creature.

Centinaia di persone si sono offerte di adottare l'enorme tartaruga, ma pochi possono offrirgli davvero ciò di cui ha bisogno. Frank the Tank si trova ora presso una famiglia adottiva finché il personale veterinario non gli troverà una casa permanente. Le tartarughe necessitano di spazi caldi durante i mesi invernali, ma hanno la tendenza a rosicchiare i muri e a scavare incessantemente; necessitano anche di ampi spazi, come un paddock, in estate.