In 10 giorni quadruplicati i follower di Hamas su Telegram

Il premier israeliano: il mondo si unisca nella lotta, come contro il nazismo e l'Isis. Il presidente Usa: Hamas non rappresenta i palestinesi. Dopo il bombardamento, la Giordania annulla il vertice con il leader della Casa Bianca. Putin: crimine disumano, Israele dimostri la sua estraneità. Proteste in Cisgiordania, Turchia, Libia, Libano e Iran. Berlino chiede una "indagine approfondita". Tel Aviv: l'assenza di cratere prova la nostra innocenza. Domani Guterres al Cairo per far riaprire il valico di Rafah. Il Papa: evitare una catastrofe umanitaria