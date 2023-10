Un milione di sfollati a Gaza. Nuovi raid e nuove vittime

AGI - Le ultime notizie di lunedì 16 ottobre sulla guerra tra Israele e Hamas, in tempo reale:

La diretta:

Ore 11:08 Cina chiede "cessate-il-fuoco" e tavolo dialogo - "È imperativo un cessate il fuoco" tra Israele ed Hamas e che israeliani e palestinesi "siano riportati al tavolo dei negoziati": lo ha detto il ministro degli Esteri cinese Wang Yi, che a Pechino, ha ricevuto il capo della diplomazia russa, Sergei Lavrov. Lo riporta l'agenzia Reuters.

Ore 10:54 Dopo tour in 6 Paesi arabi, Blinken di nuovo in Israele - Il segretario di Stato americano Antony Blinken è tornato in Israele, ennesima tappa nel suo frenetico tour nei Paesi arabi per evitare che il conflitto tra lo Stato ebraico e Hamas si allarghi all'intera regione.

Ore 10.43 Israele: sono 199 gli ostaggi nelle mani di Hamas - L'esercito israeliano ha reso noto che sono 199 le persone che sono state rapite dall'organizzazione islamista palestinese Hamas nel suo sanguinoso attacco del 7 ottobre. Ed e' un nuovo, piu' pesante bilancio, rispetto al precedente conteggio che parlava di 155 persone rapite.

Ore 8:56 Israele smentisce la tregua nel Sud di Gaza: "Al momento non c'è" - Israele smentisce le notizie secondo cui avrebbe accettato di fermare il fuoco nel sud di Gaza per consentire l'apertura del valico di frontiera di Rafah e cosi' far entrare gli aiuti nella Striscia e uscire i cittadini con passaporto straniero. "Al momento non c'e' un cessate il fuoco per gli aiuti umanitari nella Striscia di Gaza e l'uscita degli stranieri", si legge in una secca dichiarazione dell'ufficio del primo ministro Benjamin Netanyau. Era stata l'agenzia di stampa Reuters, citando due funzionari della sicurezza egiziana, a sostenere che Israele aveva accettato di fermare il fuoco dalle 9 del mattino, grazie a un accordo concordato con l'Egitto e gli Stati Uniti. Anche al-Arabiya aveva sostenuto che la tregua sarebbe durata cinque ore a partire dalle 09:00 ora locali.

Ore 06:31 Nuovi raid israeliani su Gaza, "diverse vittime" - Una "enorme palla di fuoco" e' stata segnalata a Gaza, dopo "molteplici attacchi aerei" da parte dell'esercito israeliano, che hanno causato la morte di diverse persone nelle ultime ore. Lo riferisce il corrispondente di Al Jazeera, aggiungendo che due degli attacchi hanno colpito sedi della Protezione civile causando almeno sette morti. Sono stati colpiti anche obiettivi a Khan Younis, ma la tv non e' riuscita a determinare il numero delle vittime.

Ore 6.22 A Gaza 1 milione di sfollati - Piu' di un milione di persone sono state costrette a lasciare le loro case nel Nord della Striscia di Gaza da quando Israele ha iniziato i bombardamenti contro Hamas. Lo riferisce l'Onu. Il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ha esortato Israele a fornire accesso umanitario rapido e senza ostacoli a Gaza e ha chiesto nuovamente ad Hamas di rilasciare immediatamente gli ostaggi senza precondizioni. "In questo momento drammatico, in cui siamo sull'orlo del baratro in Medio Oriente, e' mio dovere come segretario generale dell'Onu lanciare questi due forti appelli umanitari. I palestinesi nell'enclave costiera assediata faticano a trovare cibo, acqua e sicurezza in vista dell'attesa offensiva di terra israeliana. Una settimana di violenti attacchi aerei ha causato la distruzione di interi quartieri. Oggi, secondo quanto annunciato dal segretario di Stato Usa, Antony Blinken, dopo un incontro al Cairo con il presidente egiziano, Fattah al-Sisi, il valico di Rafah tra l'Egitto e la Striscia di Gaza, "sara' aperto" per facilitare l'arrivo degli aiuti umanitari ai palestinesi intrappolati nell'enclave. "Stiamo istituendo, in collaborazione con l'Onu, l'Egitto, Israele e altri, un meccanismo per portare assistenza a coloro che ne hanno bisogno", ha detto il capo della diplomazia statunitense.