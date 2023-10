AGI - Hamas apre alla liberazione degli ostaggi stranieri detenuti a Gaza, dopo un colloquio tra il capo della milizia islamista, Ismail Haniyeh, e il ministro degli Esteri turco, Hakan Fidan, incentrato sul possibile rilascio dei prigionieri.

Gli ostaggi a Gaza sono "200-250", ha spiegato il portavoce di Hamas, Abu Obeida, specificando che 200 di essi sono nelle mani delle brigate Al-Qassam, il braccio armato di Hamas, e che altre "fazioni della resistenza" tenevano il resto dei prigionieri.

"Libereremo i detenuti stranieri se le condizioni saranno giuste", ha aggiunto, senza fornire alcun dettaglio. Ha ribadito che 22 ostaggi sono stati uccisi dai raid israeliani sulla Striscia di Gaza.

BREAKING In first official proof of life of Israeli hostage, Hamas releases video of 21 years old Mia Shem from Shoham who was kidnapped from the party in Reim. Shem says in Hebrew “everything is ok”, that she received medical treatment for injuries and pleads for her release. pic.twitter.com/Do2f1m3Rm6