AGI - L'incubo dell'Isis risorge in Belgio. Un uomo ha aperto il fuoco in centro a Bruxelles e ha fatto due morti. La polizia privilegia la pista terroristica. La Francia ha rafforzato i controlli alla frontiera.

Secondo i media locali, l'aggressore avrebbe urlato "Allah Akbar" e avrebbe girato un video, rivendicando la sua appartenenza allo Stato islamico e vantandosi di aver ucciso degli infedeli.

Testimoni citati da Le Soir riferiscono di aver visto fuggire in scooter un uomo armato con giubbotto arancione. Avrebbe sparato nell'atrio di un edificio e poi contro due persone in un taxi.

Secondo quanto riferito da SkyNews, citando media locali, le due vittime indossavano magliette da calcio della nazionale svedese, stasera impegnata contro il Belgio nel match valido per le qualificazioni degli Europei 2024, sospeso sull'1-1 all'intervallo.

La presunta rivendicazione: "Appartengo allo Stato Islamico"

"Sono Abdeslam Jilani, mi sono vendicato per i musulmani. Ho ucciso tre svedesi ora. Si vive per la religione e si muore per la religione. Sono pronto a incontrare Dio felice e sereno", è la rivendicazione pubblicata in un video trasmesso sui social del presunto responsabile della sparatoria.

L'autore del video parla in arabo con un accento tunisino e rivendica l'appartenenza a 'uno Stato islamico". Il video non è stato autenticato. Gli abiti indossati sembrano gli stessi della persona ripresa nella sparatoria.

Il premier al Centro nazionale di crisi: "Non condividete il video"

"I servizi di emergenza e di polizia sono mobilitati. Il primo ministro, il ministro dell'Interno e il ministro della Giustizia si sono recati al Centro nazionale di crisi per monitorare la situazione", ha comunicato il Centro nazionale di crisi del Belgio dopo la sparatoria avvenuta a Bruxelles nella quale sono morte due persone.

"In segno di rispetto nei confronti delle vittime vi chiediamo di non condividere immagini o video relativi a questo evento", ha richiesto il Centro. "Dopo la sparatoria a Bruxelles, i servizi di polizia si stanno mobilitando per garantire la sicurezza dentro e intorno alla nostra capitale in collaborazione con il ministro dell'Interno", scrive su X il sindaco della capitale belga, Philippe Close.

Sospesa sull'1-1 la partita tra Belgio e Svezia

La partita di calcio del Belgio contro la Svezia che si giocava allo stadio di Bruxelles è stata sospesa alla fine del primo tempo. I giocatori non torneranno in campo dopo la pausa.

Gli svedesi sono rimasti sconvolti alla notizia che due dei loro tifosi sono stati uccisi nell'attentato. Il consiglio per i presenti allo stadio al momento è di non lasciare l'impianto. Sui social è circolata la notizia secondo cui l'attentatore si sarebbe diretto proprio verso lo stadio.