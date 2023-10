Il mondo dello spettacolo 'condanna' Hamas 

AGI - Centinaia di celebrità di Hollywood hanno firmato una lettera aperta per condannare gli "atti barbarici" dei combattenti di Hamas che hanno ucciso e rapito civili durante l'attacco nei confronti di Israele. L'attrice di "Wonder Woman" Gal Gadot, israeliana, è una delle star del cinema più note a essere presenti nella lista, che comprende anche, tra gli altri, Jamie Lee Curtis, Chris Pine, Mayim Bialik, Liev Schreiber, Michael Douglas e Jerry Seinfeld.

Over 700 Entertainment Industry Leaders have signed CCFP’s letter solidarity with Israel. We all unequivocally condemn Hamas terrorism and the murder of innocent Israelis. pic.twitter.com/qRE67EUQJE — Creative Community for Peace (@CCFPeace) October 12, 2023

"Hamas ha ucciso e rapito uomini, donne e bambini innocenti. Hanno rapito e ucciso neonati e anziani", si legge nella lettera aperta, diffusa dall'organizzazione 'Creative Community For Peace'. "Questo è terrorismo. Questo è il male. Non c'è giustificazione per le azioni di Hamas", prosegue la lettera. "Sono atti di terrorismo barbaro che devono essere denunciati da tutti". Sui social, poi, è stato rilanciato anche il messaggio di Bocelli.

Thank you for your compassion and caring words #AndreaBocelli

pic.twitter.com/ItoORXyy9b — Creative Community for Peace (@CCFPeace) October 12, 2023

Il documento, che ha raccolto oltre 700 firme, invita i lavoratori del mondo dello spettacolo e gli operatori del settore a dare il loro pieno sostegno a Israele e, allo stesso tempo, chiede di "fare tutto ciò che è in loro potere per sollecitare l'organizzazione terroristica a restituire gli ostaggi innocenti alle loro famiglie".