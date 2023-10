La missione della Nasa verso Psyche

AGI - La NASA lancia una missione verso il lontano asteroide Psyche, fatto di metallo mai studiato prima, che secondo gli scienziati potrebbe essere il nucleo di un antico corpo celeste. L'umanità ha già visitato mondi fatti di roccia, ghiaccio o gas, ma "questa sarà la prima volta che visiteremo un mondo con una superficie metallica", ha dichiarato in conferenza stampa Lindy Elkins-Tanton, scienziato capo della missione.

La sonda, partita in queste ore, è attesa da un viaggio molto lungo. Psiche si trova nella parte esterna della fascia degli asteroidi, tra le orbite di Marte e Giove. La sonda della NASA dovrà percorrere circa 3,5 milioni di chilometri per raggiungerlo, con una data di arrivo prevista per l'estate del 2029. Grazie alla luce riflessa dalla sua superficie, gli scienziati sanno che Psiche è molto denso e che è fatto di metallo, oltre che di qualche altro materiale, forse roccia.

Ma "non sappiamo che aspetto abbia Psiche", ha spiegato il ricercatore. "Spesso scherzo dicendo che ha la forma di una patata, perché le patate hanno le forme più disparate, quindi non mi sbaglio", ha detto ridendo. Gli scienziati ritengono che Psiche, lunga piu' di 200 chilometri, possa essere il nucleo di un antico corpo celeste, la cui superficie è stata strappata dall'impatto con un asteroide.

La Terra, come Marte, Venere e Mercurio, ha un nucleo metallico. Ma "non riusciremo mai a vedere questi nuclei, è troppo caldo e troppo profondo", ha dichiarato Lindy Elkins-Tanton. La missione su Psiche è quindi "il nostro unico modo per vedere un nucleo".

Psiche si è formato circa 4,5 miliardi di anni fa, alla nascita del nostro sistema solare. Potrebbe aver subito eruzioni vulcaniche, di cui potrebbero rimanere tracce sotto forma di antiche colate laviche. Poi, quando si è raffreddato, la sua contrazione potrebbe aver causato la formazione di immensi crepacci. Gli scienziati sono anche interessati a vedere come appaiono i crateri su un corpo celeste metallico: il materiale spinto dagli impatti degli asteroidi potrebbe essere rimasto congelato a mezz'aria, formando punte di qualche tipo.

Liftoff of Falcon Heavy with NASA’s Psyche mission headed to study a metal-rich asteroid between Mars and Jupiter! pic.twitter.com/jNFgYeNL0F — John Kraus (@johnkrausphotos) October 13, 2023

La sonda rimarrà in orbita intorno a Psiche per poco più di due anni per studiarlo, alternando diverse altitudini. Utilizzerà tre strumenti scientifici: immagini multispettrali per fotografarlo, spettrometri per determinarne la composizione e magnetometri per misurarne il campo magnetico.

Per spostarsi, la sonda utilizzerà anche propulsori a effetto Hall, una novità assoluta per i viaggi interplanetari. Questi motori utilizzano l'elettricità fornita dai pannelli solari della sonda per produrre ioni di un gas nobile (gas xeno), che vengono accelerati passando attraverso un campo elettrico. Questi vengono poi espulsi ad altissima velocità, "cinque volte più velocemente del carburante che esce da un razzo convenzionale", ha detto l'ingegnere della Nasa David Oh. Questo produce la spinta necessaria.

"Questo è il genere di cose di cui si sente parlare in Guerre Stellari e Star Trek, ma oggi stiamo trasformando il futuro in realtà", ha detto. La missione Psyche testerà anche un sistema di comunicazione laser, che dovrebbe essere in grado di trasmettere più dati rispetto alle comunicazioni radio.