AGI - Dal palcoscenico al fronte: il famoso cantante e attore israeliano Idan Amedi, noto anche all'estero per la sua partecipazione alla serie tv 'Fauda', ha girato un video in cui si mostra con la divisa "in servizio attivo". "Come potete vedere, sono vestito in modo diverso oggi.

Questa non è una scena di Fauda, questa è la vita reale", racconta.

Reel & Real is same when you are in Israel…



Idan Amedi… Played character Sagi in blockbuster web series “Fauda” is serving his nation on field…#IdanAmedi #Fauda #Israel#IsraelFightsBack pic.twitter.com/BOUrYxMRYI — Pablo (@SanghiPablo1) October 13, 2023

"Il nostro esercito ci ha richiamato sabato mattina dopo che sono iniziati gli eventi nel sud d'Israele E voglio dirvi che accanto ai terrificanti attacchi, dove i nostri amici e i nostri amati sono stati assassinati, il nostro morale resta alto".

"Siamo qui per proteggere i nostri figli, le nostre famiglie, le nostre case", continua Amedi, "vi prometto che non ci arrenderemo fino alla vittoria".