Dalla tv alla realtà, l'attore di Fauda incoraggia i militari israeliani

AGI - Scende in campo anche 'Fauda' per incoraggiare Israele e i suoi militari sotto attacco per l'offensiva di Hamas. "Ai miei fratelli e sorelle in armi che sono al fronte per proteggere tutti noi io dico: coraggio", ha affermato in un video su Instagram l'attore israeliano Tomer Capone, nel cast della fortunata serie tv sulla squadra speciale israeliana che opera sotto copertura nei Territori palestinesi.

Il 38enne Capone nella prima stagione interpretava Boaz, un militare dell'unità antiterrorismo, i 'mistàarvim', che per ironia della sorte nella prima stagione veniva proprio rapito da Hamas. "Molte persone mi stanno chiedendo cosa stia succedendo", ha riferito l'attore vincitore di un Ophir Award, "fondamentalmente il mio Paese è sotto attacco" da parte di "un gruppo di spietati terroristi chiamato Hamas".

Poi, con voce tremante per la rabbia, ha denunciato le uccisioni e i sequestri di "bambini, donne, anziani, civili che non avevano fatto nulla". Nella serie tv Boaz è il fratello di Gali, la moglie del protagonista Doron e muore tragicamente durante uno scambio di prigionieri tra militanti palestinesi e soldati israeliani.