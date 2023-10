AGI - Si chiama 128 Grazer e si abbuffa di salmoni l'orsa vincitrice della competizione Fat Bear Week, che ogni anno premia l'esemplare dell'Alaska maggiormente ingrassato prima del letargo. Uscita vittoriosa dell'edizione 2023, la grande orsa viene descritta come particolarmente "abile e tenace" oltre ad aver mostrato "prestazioni dominanti", battendo la concorrenza di altri 11 'colleghi' in gara, del parco nazionale di Katmai.

Il titolo è stato assegnato tramite una votazione online, dopo una serrata competizione che, in particolare, ha opposto 129 Grazer a 747, due volte vincitore della Fat Bear Week. L'orsa vincitrice ha superato tre turni di votazione prima di affrontare e avere la meglio su 32 Chunk, una "montagna di maschio" con un "posteriore prominente". "Congratulazioni al campione della Fat Bear Week 2023, 128 Grazer!

La combinazione di abilità e tenacia di Grazer la rende uno degli orsi più formidabili, di successo e adattabili di Brooks River, ben preparato per l'inverno", ha scritto su Facebook il National Park Service.

La Fat Bear Week consente ai fan di votare per uno su due degli orsi in lizza. Il vincitore passa quindi al round successivo per affrontare un orso diverso. 128 Grazer si è rivelata una vera favorita tra gli elettori, che sono rimasti estasiati mentre "si riempiva così tanto la bocca di salmone", ha riferito la direzione di Katmai al Guardian.

128 Grazer è stata introdotta nel fiume Brooks, nel parco nazionale di Katmai, nel 2005. Da allora l'orsa è "diventata uno dei migliori pescatori" della regione e ha allevato due cucciolate di cuccioli. È una "madre particolarmente difensiva", nota per attaccare orsi maschi più grandi per difendere i suoi cuccioli, e alcuni orsi più grandi la evitano proprio, secondo fonti ufficiali del parco dell'Alaska.