AGI - Hamas non sarebbe stato in grado di attaccare Israele senza il sostegno iraniano. Lo ha affermato il cancelliere tedesco Olaf Scholz in parlamento: "Non abbiamo fino a questo momento prove tangibili che l'Iran abbia sostenuto concretamente quest'attacco lanciato da Hamas, ma è evidente per noi che senza il sostegno iraniano degli ultimi anni, Hamas non sarebbe stata in grado di lanciare attacchi senza precedenti sul territorio israeliano", ha sottolineato il cancelliere.

Scholz ha sollecitato il presidente dell'Autorità nazionale palestinese a esprimere condanna per l'attacco di Hamas a Israele, definendo il suo silenzio "vergognoso". "Dove è una chiara condanna della violenza terrorista da parte dell'Anp e del suo presidente, Abu Mazen?", ha dichiarato Scholz in parlamento. "Il loro silenzio e' vergognoso".