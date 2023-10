Usa 2024, Robert F.Kennedy jr. si candida come indipendente

AGI - Robert F. Kennedy Jr. potrebbe candidarsi alla Presidenza degli Stati Uniti come indipendente, lasciando le primarie democratiche. Questa mossa può potenzialmente sconvolgere le dinamiche delle elezioni del 2024. Lo scrive il 'New York Times'.

"Sono qui per dichiararmi un candidato indipendente per la presidenza degli Stati Uniti" ha detto Kennedy a una folla di sostenitori al di fuori del National Constitution Center di Philadelphia. Da quando ha annunciato la sua candidatura in aprile, Kennedy, 69 anni, è stato un forte critico della leadership democratica.

Ha anche detto, nelle interviste e nelle apparizioni pubbliche, che il partito ha abbandonato i suoi principi e si è corrotto. Correre come indipendente comporterà una costosa, battaglia in salita per ottenere il voto in tutti i 50 stati. La scorsa settimana, Cornel West, un liberale candidato accademico e presidenziale, ha detto che si sarebbe candidato come indipendente, abbandonando i suoi sforzi per garantire la nomina del Partito dei Verdi. Robert F.Kennedy junior è un avvocato ambientalista e ha incoraggiato sentimenti anti-vaccino, compresa l'opposizione alla vaccinazione obbligatoria dei bambini.